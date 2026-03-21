Politica Italia
Quello del 22-23 marzo sarà il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica
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Quello del 22-23 marzo sarà il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica
Come finirono gli altri?
7 ottobre 2021 – Riforma del Titolo V promossa dai Governi D’Alema I, II e D’Amato II – Vince il sì con il 64,2%
25 e 26 giugno 2006 – Riforma sulla Devolution promossa dai Governi Berlusconi II e III – Vince il no con il 61,3%
4 dicembre 2016 – Riforma della Costituzione promossa dal Governo Renzi – Vince il no con il 59,1%
20 e 21 settembre 2020 – Riduzione dei parlamentari promossa dai Governi Conte I e II – Vince il sì con il 70%