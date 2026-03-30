[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quattordici anni fa ci lasciava Franco Mancini

Quattordici anni fa ci lasciava Franco Mancini. Un legame viscerale, il suo, con i colori biancocelesti e la città: prima da saracinesca insuperabile tra i pali, difendendo la porta del Manfredonia con quel carisma che lo ha reso un’icona del calcio italiano; poi da allenatore, trasmettendo ai nostri ragazzi la grinta di chi non ha mai avuto paura di sfidare i giganti.

Non è stato solo un fuoriclasse: è stato il coraggio di chi giocava fuori dagli schemi, l’anima reggae in un mondo di tattica.

Oggi il “Miramare” guarda in alto e ti saluta ancora. Ciao Franco.

AREA COMUNICAZIONE MANFREDONIA CALCIO