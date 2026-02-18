Quaresima 2026: quando inizia, quando finisce e cosa sono fioretti e precetti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Quaresima è uno dei periodi più riconoscibili dell’anno liturgico e ogni volta torna con il suo carico di tradizioni, simboli e domande. Molti si chiedono quando inizi, quale sia il suo vero significato e perché, ancora oggi, si parli di fioretti e precetti come parte integrante di questo cammino spirituale. Il calendario cambia ogni anno e spesso non è semplice orientarsi.

Quando comincia la Quaresima nel 2026? Perché dura quaranta giorni? E cosa rappresentano davvero fioretti e precetti per chi decide di viverli? Scopriamolo insieme.

Quando inizia la Quaresima 2026 e perché dura quaranta giorni

La Quaresima del 2026 inizia il 18 febbraio, giorno del Mercoledì delle Ceneri, e termina il 2 aprile, alla vigilia del Triduo Pasquale. È un periodo che precede la Pasqua e che la Chiesa dedica alla preparazione interiore, alla riflessione e alla preghiera.

Il riferimento ai quaranta giorni non è casuale. Nella tradizione biblica il numero quaranta ricorre spesso come tempo di prova e rinnovamento. Gesù trascorse quaranta giorni nel deserto prima di iniziare la sua predicazione. Nel libro della Genesi il Diluvio durò quaranta giorni e quaranta notti. Mosè rimase quaranta giorni sul Sinai e il popolo d’Israele camminò per quaranta anni verso la Terra Promessa.

Il numero è diventato così un simbolo di attesa, cambiamento e ricerca di una nuova direzione.

Il Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio del percorso. Il gesto delle ceneri, un tempo accompagnato dalla frase “Ricordati che sei polvere”, oggi viene spesso sostituito dall’invito “Convertitevi e credete al Vangelo”. È un richiamo alla fragilità umana, ma anche alla possibilità di ripartire.

Cosa rappresenta la Quaresima: digiuno, preghiera e un cammino di rinnovamento

La Quaresima è un periodo che invita a rallentare e a guardarsi dentro. La Conferenza Episcopale Italiana la descrive come un tempo dedicato alla preparazione alla Risurrezione, vissuto attraverso tre gesti: preghiera, digiuno e carità.

Non si tratta solo di rinunce materiali, ma di un percorso che spinge a rivedere abitudini, priorità e rapporti con gli altri.

Il digiuno e l’astinenza hanno regole precise. La Chiesa chiede ai fedeli di astenersi dalla carne nel Mercoledì delle Ceneri e nel Venerdì Santo, mentre il digiuno è richiesto negli stessi giorni. Molti scelgono di estendere l’astinenza a tutti i venerdì di Quaresima, come segno di sobrietà e attenzione verso ciò che conta davvero.

Nel passato le norme erano più rigide e prevedevano la rinuncia anche a uova e latticini. Oggi l’accento è posto più sul senso del gesto che sulla quantità di cibo eliminata.

Il cuore della Quaresima resta la ricerca di un cambiamento autentico, un cammino che non si esaurisce nei quaranta giorni ma che, come ricordava don Tonino Bello, rappresenta una sorta di “riduzione in scala” della vita cristiana.

Fioretti e precetti: cosa sono e perché restano così diffusi

Quando si parla di Quaresima, tornano spesso due parole: fioretti e precetti. I fioretti sono piccole rinunce quotidiane, scelte personali che non hanno un obbligo formale ma che aiutano a vivere il periodo con maggiore consapevolezza. Possono riguardare il cibo, il tempo libero, le abitudini digitali o qualsiasi gesto che richieda un minimo di impegno.

Sono semplici, ma proprio per questo molto diffusi: permettono di trasformare la Quaresima in un percorso concreto, fatto di gesti che ricordano ogni giorno l’obiettivo del cammino.

I precetti, invece, sono indicazioni ufficiali della Chiesa. Tra questi rientrano il digiuno e l’astinenza nei giorni stabiliti, la partecipazione alla Messa domenicale e l’invito alla carità.

Non sono pensati come imposizioni, ma come strumenti che aiutano a vivere la Quaresima in modo ordinato e condiviso.

Molti fedeli scelgono di unire fioretti e precetti, creando un percorso personale che li accompagna fino alla Pasqua. È un modo per dare un senso più profondo a un periodo che, pur essendo radicato nella tradizione, continua a parlare anche al presente.