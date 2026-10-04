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Quando torna l’ora solare nel 2026
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Quando torna l’ora solare nel 2026
Con il mese di ottobre insieme all’autunno arriva anche l’ora solare, che tornerà ufficialmente tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, quando durante la notte le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora.
Con lo spostamento delle lancette si avrà un’ora in più di luce al mattino, ma le giornate saranno più brevi. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo.
Con l’ora solare, l’alba arriva prima secondo l’orario ufficiale, ma il tramonto viene anticipato. Questo significa più luce nella prima parte della giornata e serate più buie.