Quando rubarono il Daino, simbolo di Siponto

Siponto, ristrutturato il mitico “Daino simbolo storico”, rifatto le vasche, nuovo il piedistallo a muretto, attorniato il recinto pieno di fiori. Oh, era ora, grazie . Ricordo il Sindaco di Manfredonia, quando anni fa mi mandò una email, Riccardi spiegandomi ;per quanto riguardava la storia del Daino , quando fu rubato.

Alcune voci che si diffusero in città – riportavano la notizia che era stato il grande Lucio Dalla , a riportare il Daino in paese , comprandolo da un antiquario bolognese; si dava per notizia certa tra i cittadini manfredoniani.

Ma fu smentita invece proprio dal Sindaco Riccardi – allora Assessore alla Cultura , che si recò a Bologna dall’amico Dalla , che il Daino lo trovò proprio da un restauratore bolognese – lui, in persona .

Lo comprò e lo riportò a Manfredonia. La notizia fu riportata dalla Gazzettta del Mezzogiorno ,dal giornalista all’epoca – Michele Apollonio.

Che disse – un grazie ad Angelo Riccardi , aggiunse inoltre – bisogna riportare anche notizie buone, non solo quelle negative.

Ma le cose ,non si sanno mai come vanno in questo strano paese che oggi vive molto male, per una lunga serie di motivi .soprattutto – molto falsi.

Però sono certo che Angelo Riccardi – al tempo dei fatti, mi confermò di cuore , da smentire le tanti voci false , che si interessò in prima persona, scrivendomi un lunga email .

Putroppo ahimè – oggi Siponto è ritornata ad essere uno scempio indicibile… da guardare e pensare che era il simbolo fiore , di una località straordinaria , importantissima .Ecco ora che avanza di giorno in giorno in un involuzione…per noi Sipontini – cuori oramai senza ali.

di Claudio Castriotta