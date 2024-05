Qualità della vita dei giovani, malissimo Foggia: è quintultima

Giovani e qualità della vita: Gorizia interrompe la serie di primi posti dell’Emilia Romagna, affermandosi davanti alle romagnole Ravenna e Forlì Cesena.

La forza della provincia del Nord-Est viene dall’assenza di piazzamenti nella parte bassa della classifica generale e dalla presenza nella top ten in diversi indicatori: con le quinte piazze nell’attrattività per i giovani e nella bassa età media delle donne al primo parto, la settima posizione per frequenza di concerti e l’ottava per il passaggio da rapporti di lavoro meno “garantiti” a contratti a tempo indeterminato.

Lo scrive IlSole24Ore.

Male il Meridione, Foggia addirittura quint’ultima.

Le ultime posizioni sono occupate da SudSardegna, Taranto, Brindisi, Reggio Calabria e, appunto, Foggia.