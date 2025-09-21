Quali sono le 10 coppie vip con più grande differenza di età?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’amore non ha età, e questa frase si rispecchia nelle storie di molte coppie celebri italiane e internazionali, che hanno scelto di stare insieme nonostante grandi differenze di età. Da Lory Del Santo e Marco Cucolo, con 34 anni di differenza, alla coppia formata da Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, con 26 anni tra loro, sono tanti i esempi di relazioni che sfidano i canoni tradizionali. Questi legami, spesso vissuti lontano dai riflettori, mostrano come l’amore possa superare ogni barriera. Di seguito, vi elenchiamo le 10 coppie di personaggi famosi con più grande differenza di età:

1. Lory Del Santo (65 anni) e Marco Cucolo (31 anni) — 34 anni di differenza

Sono una delle coppie più chiacchierate della televisione italiana. La loro relazione, tra alti e bassi, continua da molti anni. Si sono conosciuti a distanza, con Marco che ha raccontato di averle inviato un messaggio e di aver iniziato così una lunga chat durata mesi prima di incontrarsi di persona. La loro storia è un esempio di come il vero affetto possa superare le differenze di età e le vicissitudini della vita.

2. Roberto Farnesi (54 anni) e Lucya Belcastro (27 anni) — 27 anni di differenza

Un’altra coppia che ha superato le sfide dell’età è quella composta da Roberto e Lucya. Conosciuti nel 2015 in Toscana, sono ancora insieme felici, dimostrando che un gap di quasi tre decenni non è un ostacolo per un amore autentico.

3. Fiorella Mannoia (66 anni) e Carlo Di Francesco (41 anni) — 26 anni di differenza

La cantante e il musicista, insieme da 15 anni, sono un esempio di solidità e discrezione. Vivono la loro relazione lontano dai riflettori, dimostrando che la vera intimità si costruisce anche nella privacy, oltre le differenze d’età.

4. Fabio Fulco (53 anni) e Veronica Papa (28 anni) — 25 anni di differenza

Dopo aver già avuto una relazione con Cristina Chiabotto, Fabio e Veronica si sono sposati nel luglio 2023, dopo cinque anni di amore. Con un desiderio comune di allargare la famiglia, sono un esempio di come l’amore possa rinascere e rafforzarsi nel tempo, anche con una differenza di età significativa.

5. Stefania Pezzopane (63 anni) e Simone Coccia (40 anni) — 23 anni di differenza

Dopo una lunga relazione di nove anni, avevano annunciato la fine, ma recentemente si sono riavvicinati, pubblicando una foto insieme che parla di un possibile nuovo inizio. La loro storia dimostra come l’amore possa sorprendere e ritornare, anche dopo crisi e distanze.

6. Francesca Fagnani (46 anni) e Enrico Mentana (68 anni) — 22 anni di differenza

Una coppia di professionisti dell’informazione da tempo. Francesca, conduttrice di “Belve”, e Enrico, direttore del TG LA7, vivono un amore maturo, lontano dagli stereotipi, che dimostra che l’intelligenza e il rispetto sono le vere chiavi di un legame duraturo.

7. Stefano Bettarini (51 anni) e Nicoletta Larini (29 anni) — 22 anni di differenza

L’ex calciatore e la giovane modella si sono incontrati nel 2017 in un ristorante di Viareggio. La loro storia è iniziata come un colpo di fulmine, e nonostante le differenze di età e le esperienze passate, sono ancora insieme.

8. Raoul Bova (52 anni) e Rocio Munoz Morales (35 anni) — 17 anni di differenza

Conosciutisi nel 2013 sul set di “Immaturi – Il viaggio”, sono diventati una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Raoul, già padre di due figli, e Rocio dimostrano che l’amore può nascere anche tra persone con esperienze diverse, e che può durare nel tempo.

9. Andrea Delogu (41 anni) e Luigi Bruno (25 anni) — 16 anni di differenza

Conduttrice e modello, sono una coppia ormai consolidata da circa due anni. La loro storia mostra come l’amore possa sbocciare tra persone di generazioni diverse, portando nuove prospettive e felicità.

10. Amadeus (62 anni) e Giovanna Civitillo (46 anni) — 15 anni di differenza

Si sono conosciuti durante “L’Eredità” e, dopo il matrimonio nel 2009, sono diventati una delle coppie più stabili dello spettacolo. Da loro, impariamo che il vero amore si basa sulla complicità e sulla condivisione, più che sull’età.