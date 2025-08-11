Puglia, temperature calde ma restano senza eccessi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

👉🏼 NON SFONDA L’AFRICANO, TEMPERATURE CALDE MA RESTANO SENZA ECCESSI.

☀️ Situazione che continua ad essere stabile, anticiclonica e calda sulla Puglia. Temperature in leggero aumento con massime che non supereranno però i 35°C e ventilazione che resta settentrionale anche se più debole.

🌡️Situazione più calda sul versante ionico, sul Tavoliere e Murgia interna. In queste zone l’umidità si farà sentire di più e il caldo sarà un po’ più intenso, ma la serate continuano a restare piacevoli ovunque.

🌦️ Trend che resterà invariato fino alla vigilia di #ferragosto, quando dopo diversi anni potrebbe ripresentarsi il classico ferragosto bagnato e instabile con #temporali irregolari e temperature in calo. Tutto però ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti modellistici, ma le probabilità sono alte.

