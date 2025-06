Puglia, si è dimesso l’assessore Delle Noci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emiliano accoglie dimissioni Delli Noci e assume le deleghe

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha accolto le dimissioni presentate in data odierna dall’assessore Alessandro Delli Noci e pertanto ha assunto, con proprio decreto, le deleghe assessoriali in “Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili” e in “Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione ed Europei”. Le suddette deleghe resteranno assegnate in capo al presidente della Giunta.