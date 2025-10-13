[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puglia, Lobuono si presente: “La sanità è il primo dramma regionale”

“Il primo punto del programma è la sanità, senza ombra di dubbio. Tutti concordano che è il vero dramma della Puglia”.

Lo ha dichiarato questa mattina Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra alle regionali, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle priorità del suo programma, durante la presentazione delle sue liste.

Sulle liste civiche legate al suo nome ha dichiarato: “Il centrodestra non è un taxi ma se ci saranno scelte politiche serie e concrete, verranno valutate insieme ai partiti”.

Chiusura su Vannacci candidato: “Mi farebbe piacere, perché no?”.

