Puglia, la fiducia di Schlein: “Chiuderemo a breve per il candidato presidente”

Mentre prosegue lo stallo Decaro per il centrosinistra ed il Pd, il segretario del partito Elly Schlein, si mostra fiduciosa davanti ai cronisti: “Siamo già in pista in Veneto, nelle Marche, in Toscana, in Calabria, stiamo lavorando per chiudere le ultime cose sia in Campania che in Puglia e sono certa che troveremo le soluzioni anche lì”.

E poi un attacco alla destra: “Mentre noi stiamo costruendo le coalizioni per battere le destre in tutte le Regioni, la destra al di fuori di dove ha gli uscenti non ha ancora individuato un candidato. Forse uno in Toscana”.

Proprio ieri, a Manfredonia, il sottosegretario di Fratelli D’Italia, Gemmato, aveva risposto presente ad una sua candidatura per la presidenza della Regione Puglia.

I prossimi 15 giorni (forse anche meno) in Puglia saranno decisivi.