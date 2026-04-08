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Puglia isolata, e se una soluzione fosse il Gino Lisa?

Stiamo vivendo un vero e proprio isolamento a causa della frana che ha interessato una vasta zona della linea adriatica che collega la Puglia con il resto dell’Italia.



In questa crisi gli aeroporti pugliesi possono essere l’immediata risposta all’isolamento (chiaramente per le lunghe distanze comunque compromesse).



Il Gino Lisa può rispondere positivamente a questa esigenza di collegamento con l’opportuno sostegno del Governo.

Ci facciamo, pertanto, carico di portare all’attenzione nazionale questa richiesta del territorio, chiaramente confidando nel supporto congiunto e concreto dei rappresentanti locali, regionali e nazionali nell’ambito di una corretta pressione politica a livello governativo.



La Puglia, al contrario, rischia un isolamento senza precedenti.

Comitato Vola Gino Lisa