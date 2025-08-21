Puglia: fresco da venerdì, sabato pioggia
Fonte MeteoLive
Nel corso di venerdì l’instabilità si concentrerà essenzialmente sul centro Italia, dove avremo numerosi temporali anche piuttosto forti, specie nelle aree interne con sconfinamenti sul versante Adriatico. Gradualmente migliorerà su tutto il Nord Italia, eccezion fatta per le residue pioggesul Triveneto nelle prime ore di giornata. Ultimi momenti di caldo afoso per il Meridione, che vedrà un graduale calo termico nel corso del pomeriggio e della serata di venerdì.
Nel corso di sabato ecco che l’instabilità potrebbe attraversare velocemente le regioni del Sud, specie Puglia, Campania e Basilicata, mentre sul resto d’Italia ci sarà un consistente miglioramento ad eccezione di isolati temporali pomeridiani sui monti. A questo punto le temperature risulteranno molto più gradevoli in ogni angolo del nostro Paese, per un weekend tutto sommato caldo ma senza eccessi.