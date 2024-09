Puglia, conti correnti svuotati con un click: è allarme

La Puglia deve far fronte a un’ondata di truffe online. Nell’ultimo anno in questa Regione si sono registrati circa 3000 casi di falsi prestiti, addebiti per spese mai fatte e conti svuotati. Le frodi basate sul furto d’identità, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, hanno superato un valore di 13 milioni di euro. La Puglia quindi si piazza al quinto posto nella classifica della Regioni con più truffe. A dirlo è il Rapporto dell’Osservatorio Crif (Centrale rischi intermediazione creditizia).