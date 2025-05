Puglia, caso di discriminazione verso una studentessa transgender

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paolicelli: “Grave e intollerabile il caso di discriminazione verso una studentessa transgender. La Puglia deve essere terra di diritti per tutte e tutti”

“Con sgomento ho appreso quanto accaduto a Lecce: una giovane studentessa transgender si è vista negare l’alloggio che le era già stato concesso in affitto, solo perché la proprietaria ha scoperto la sua identità di genere. Un gesto discriminatorio che non solo offende la dignità della persona, ma calpesta i principi di uguaglianza e libertà sanciti dalla nostra Costituzione.”

Lo dichiara il consigliere regionale Francesco Paolicelli, esprimendo solidarietà alla ragazza e pieno sostegno alle associazioni del territorio impegnate nella tutela dei diritti delle persone LGBTIQIA+.

“La Puglia – prosegue Paolicelli – non può e non deve arretrare di fronte a episodi così gravi. La politica e le istituzioni hanno il dovere morale e civile di costruire comunità inclusive, libere da pregiudizi e discriminazioni. Lavoriamo ogni giorno, anche in Consiglio regionale, per rafforzare strumenti e tutele per chi ancora oggi si vede negato il diritto a vivere liberamente la propria identità.”

“Siamo vicini alla giovane vittima – conclude – e continueremo ad agire affinché episodi simili non si ripetano mai più.”