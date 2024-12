Puglia, buttò un gatto in una fontana per un video social: 15enne rinviata a giudizio

L’indagine per la 15enne che lanciò, con una pedata, un gatto nella fontana di Alberobello, non si è mai fermata.

Difatti, sulla scorta di denunce, ascolti a sommarie informazioni e acquisizione di video, è stata avanzata a richiesta di rinvio a giudizio della baby imputata.

L’udienza preliminare è fissata per il 20 gennaio 2025 davanti alla giudice del Tribunale dei minori di Bari, Francesca Stilla. Nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare compaiono diverse persone offese: le associazioni Anta e Odv di Alberobello, con l’avvocato Fabio Masciandaro; l’Enpa con l’avvocata Claudia Ricci; il Centro Internazionale Diritti Umani, con l’avvocato Cosimo Castrignanò; la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, per il tramite dell’avvocato Michele Pezone e l’Associazione Gatti Non Parole, con l’avvocata Patrizia D’Elia Palmieri.