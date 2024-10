Pubblicato il primo Listino prezzi dei prodotti olivicoli

Si è tenuta questa mattina la prima riunione della Commissione Prezzi dei Prodotti Olivicoli, istituita dalla Camera di Commercio di Foggia, in seguito alle decisioni adottate dalla Giunta camerale dell’Ente di via Protano. Questa iniziativa, nata dalla collaborazione con le associazioni di categoria, mira a valorizzare il settore olivicolo della Capitanata, facilitando una rilevazione trasparente e affidabile dei prezzi dell’olio d’oliva, delle olive da olio e delle olive da mensa.

Con l’obiettivo di monitorare e promuovere la filiera olivicola locale, la Camera di Commercio ha attivato questo percorso di rilevazione prezzi attraverso una commissione ad hoc, in carica per il triennio 2024-2027, composta dalle seguenti categorie di operatori: produttori olivicoli (6 componenti), trasformatori/frantoi (3 componenti) e imbottigliatori/confezionatori (3 componenti).

La Commissione ha il compito di rilevare, per ogni prodotto del Listino, i prezzi risultanti dai contratti conclusi durante la settimana. Questo processo permetterà una maggiore trasparenza nel mercato e sosterrà la competitività delle imprese locali.

Il listino odierno non ha quotato l’olio d’oliva in quanto non è ancora entrata nel vivo la produzione olearia 2024.

Per il Presidente Di Carlo “l’attivazione di questo strumento di rilevazione rappresenta un passo importante per il settore olivicolo della provincia di Foggia. La Camera di Commercio continua a impegnarsi nel sostegno delle imprese locali, garantendo strumenti di trasparenza e valorizzazione che possano contribuire allo sviluppo sostenibile di una delle filiere più significative del territorio”.