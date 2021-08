Provincia di Foggia, si torna ad assumere

A PALAZZO DOGANA SI TORNA AD ASSUMERE PER UNA PROVINCIA SEMPRE PIÙ EFFICIENTE



A lavoro, in Provincia, per rendere sempre più efficace ed efficiente la macchina amministrativa di Palazzo Dogana che, nei prossimi mesi, si troverà ad operare importanti investimenti in termini di viabilità ed edilizia scolastica. Per tale motivo, sono stati indetti altri due bandi di concorso – oltre a quelli per Istruttore Direttivo Tecnico e Istruttore Tecnico , di prossima scadenza – per la copertura di due posti di istruttore Direttivo Amministrativo e 3 posti di Istruttore Amministrativo. Un’importante occasione per l’Ente che rappresento, da anni in difficoltà a causa del dimezzamento del personale dovuto, in parte, ai pensionamenti e, in parte, a scelte politiche del passato.



Oggi più che mai, la Provincia di Foggia è una delle istituzioni che può contribuire, in maniera determinante, al rilancio della Capitanata e per farlo occorre poter contare sull’impegno e la competenza di figure professionali in grado di rendere più veloce e snello il lavoro degli uffici amministrativi.