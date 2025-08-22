[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prossima settimana perturbata al Nord e calda al Sud

Condizione proibitive solo per il Nord Italia nella prossima settimana? Questo sembra dire IlMeteo.it.

Già tra la notte di Lunedì 25 e poi soprattutto nel corso di Martedì 26 Agosto è previsto il transito di una prima perturbazione che innescherà una nuova fase di maltempo con piogge e temporali che colpiranno in particolare il Centro-Nord; anche le temperature ne risentiranno, mantenendosi su valori piuttosto bassi per il periodo, addirittura sotto le medie climatiche dove insisteranno maggiormente le precipitazioni. Su questi settori difficilmente si supereranno i 22-23°C anche in pieno giorno! Questa perturbazione arriverà da sudovest e attiverà intensi venti di Scirocco su gran parte dei nostri mari.

Più sole e caldo invece sul resto del Paese grazie ad una maggior protezione offerta dall’anticiclone.