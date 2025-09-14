[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prossima settimana ancora calda: torna l’anticiclone

L’anticiclone sta meditando di tornare in azione in maniera molto seria, seppur solo per qualche giorno, a cavallo tra il 17 e il 20-21 settembre.

Lo scrive MeteoLive.

Giovedì 18 e venerdì 19 potrebbero essere i due giorni più caldi del periodo con temperature che in Sardegna, Sicilia, Puglia, ma anche su Lazio ed Emilia potrebbero risultare a tutti gli effetti di tipo estivo.

La regione più calda sarà la Puglia, dove nel Foggiano e nel Tarantino potranno toccarsi punte di 32-33°C, anche a Catania valori compresi tra 31 e 32°C.

Secondo il noto sito meteo sarà l’ultima settimana calda della stagione.