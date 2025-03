Prosegue l’ispezione dei cestini porta rifiuti da parte di ASE e Polizia Locale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono proseguiti anche nella giornata di oggi i controlli della Polizia Locale di Manfredonia con il supporto di personale ASE, finalizzati all’ ispezione dei cestini porta rifiuti pubblici situati in varie aree della città oggetto da tempo di conferimento errato da parte di utenze domestiche e commerciali.

Nel corso delle operazioni dell’apertura dei sacchetti è parso evidente la presenza di rifiuti provenienti da civili abitazioni e attività commerciali e non dall’uso occasionale per i quali invece i cestini dovrebbero essere utilizzati.

Il lavoro congiunto della

Polizia Locale e di ASE ha permesso di individuare 12 trasgressori tra attività commerciali e utenze domestiche per i quali sono state elevate le sanzioni previste.

Durante le ispezioni non sono mancati i ritrovamenti di rifiuti speciali di provenienza edile o taniche di olio esausto.

Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni.