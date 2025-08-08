[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Promozione per l’Atletico Gargano

Con grande entusiasmo, in veste di consigliere delegato allo sport del Comune di Peschici con Luigi D’arenzo sindaco, mi congratulo con l’A.S.D Atletico Gargano per l’importante passaggio ottenuto in promozione, ufficializzato in queste ultime ore.

Questo risultato non è solo un riconoscimento del talento e delle abilità dei giocatori, ma anche la conseguenza di un lavoro di squadra costante, che coinvolge allenatori, dirigenti e sostenitori tutti.

La promozione in una categoria superiore rappresenta un passo significativo per la società, che non solo accresce la sua visibilità, ma offre anche opportunità di crescita e sviluppo a livello competitivo.

Questo successo è un chiaro esempio di come la passione per lo sport possa unire le persone e stimolare il senso di comunità garganica.

Inoltre, questo obiettivo possa essere ulteriore fonte di motivazione per i giovani del territorio, spingendoli a intraprendere la pratica sportiva e a perseguire i propri sogni con amore, coraggio e determinazione.

Avanti tutta!

Francesco D’Arenzo

Consigliere delegato allo sport del Comune di Peschici