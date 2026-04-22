Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Progetto “La carovana dell’autonomia urbana” dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti promuove, nell’ambito del progetto

“La carovana dell’autonomia urbana”, un incontro istituzionale finalizzato al potenziamento

dei livelli di autonomia personale, sicurezza negli spostamenti e accessibilità degli ambienti

urbani per le persone non vedenti e ipovedenti, attraverso la diffusione di soluzioni

tecnologiche e strumenti operativi avanzati.



L’iniziativa si realizza con il supporto del Garante regionale dei diritti delle persone

con disabilità della Puglia, dott. Antonio Giampietro, il cui contributo istituzionale ha reso

possibile l’attuazione dell’incontro.



L’incontro si configura quale momento strutturato di confronto intersettoriale, rivolto

a rappresentanti istituzionali, tecnici e operatori del settore, volto a supportare i processi di

pianificazione, progettazione e gestione dello spazio pubblico secondo criteri di accessibilità

universale e design inclusivo.



Nel corso della mattinata sarà presentato il sistema LETIsmart, ideato da Marino Attini,

ingegnere ipovedente, quale soluzione tecnologica per l’orientamento e la mobilità

autonoma in ambiente urbano. In tale ambito, è prevista la consegna e l’attivazione di un

radiofaro LETIsmart all’ingresso della sede, finalizzato all’identificazione precisa del punto

di accesso, messo a disposizione gratuitamente dall’azienda SCEN, che ha realizzato il

sistema.



L’installazione di tale dispositivo rappresenta la prima applicazione concreta di una

soluzione sviluppata dall’UICI in sinergia con l’azienda SCEN, su un’idea dello stesso

Marino Attini, maturata nell’ambito della propria esperienza professionale nel settore della

microelettronica. Il sistema si caratterizza per il suo elevato contenuto innovativo e, al

contempo, per la semplicità di utilizzo: non richiede competenze informatiche, non è

vincolato all’uso di smartphone o altri dispositivi elettronici complessi e consente, mediante un’interfaccia essenziale basata su pochi comandi, l’individuazione puntuale di una

destinazione.



Il sistema LETIsmart è il risultato di oltre sei anni di attività di ricerca e sviluppo,

condotta con la partecipazione diretta di numerosi utenti con disabilità visiva, che hanno

contribuito alla definizione e all’ottimizzazione delle sue funzionalità in relazione alle

esigenze reali di mobilità. Esso rappresenta oggi uno standard di riferimento adottato

dall’Unione per la progressiva realizzazione di una rete nazionale di supporto

all’orientamento urbano, in grado di integrarsi efficacemente con i sistemi tradizionali già

in uso, quali percorsi tattilo-plantari e mappe sensoriali, mantenendo al contempo piena

compatibilità con il bastone bianco sotto il profilo ergonomico e funzionale.



Sarà inoltre presentato il volume “La città del presente”, elaborato dal gruppo di lavoro

“Vita indipendente”, quale strumento tecnico-operativo di indirizzo destinato a progettisti,

amministratori e decisori pubblici, contenente criteri progettuali e indicazioni operative per

la realizzazione di contesti urbani accessibili.



Nel corso dell’incontro saranno altresì illustrati gli esiti di uno studio condotto in

sinergia con operatori specializzati del settore ottico, finalizzato alla progettazione di

dispositivi visivi (occhiali e sovraocchiali) per l’ottimizzazione della funzione visiva residua

nelle persone ipovedenti.



Sono invitati a partecipare: persone con disabilità visiva, volontari, rappresentanti

politici e tecnici delle amministrazioni comunali, gestori dei sistemi semaforici,

rappresentanti delle aziende sanitarie, nonché delle aziende di trasporto urbano e ferroviario,

in quanto soggetti coinvolti nei processi di pianificazione, progettazione, gestione e

fruizione dello spazio urbano.



L’incontro si terrà in data 5 maggio 2026 – ore 10.00, presso il Centro Diurno per ciechi

pluriminorati adulti “G. Quinio”, sito in Viale Candelaro n. 72/A, 71122 Foggia.

Programma

Ore 10:00 – Apertura dei lavori e saluti istituzionali del Presidente della Sezione

Ore 10:20 – Presentazione delle attività di ricerca condotte dall’UICI in materia di

autonomia urbana delle persone non vedenti e ipovedenti, a cura di Marino Attini, con

illustrazione del sistema LETIsmart, dimostrazione applicativa e proiezione di contributi

audiovisivi relativi:

•al funzionamento e all’utilizzo del sistema in contesto urbano reale;

•alle evidenze raccolte e alle testimonianze degli utilizzatori nelle realtà

territoriali in cui il sistema risulta già implementato.

Ore 11:00 – Presentazione del volume “La città del presente” e consegna alle autorità

presenti

Ore 11:15 – Presentazione dello studio relativo alla progettazione di dispositivi ottici

per ipovisione, sviluppato in collaborazione con azienda specializzata nel settore

Ore 11:30 – Sessione di domande e risposte

A seguire – Consegna dei dispositivi dimostrativi LETIsmart (VOCE bastone e

Pocket), finalizzati alla sperimentazione diretta da parte di soci e rappresentanti istituzionali.

Si prega di voler confermare la propria partecipazione all’indirizzo istituzionale

indicato, al fine di consentire un’adeguata organizzazione dell’evento.

Il Presidente della sezione UICI di

Foggia

Salvatore Gallo