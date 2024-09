Problema traffico a Manfredonia: “Abitare in Via Gargano, Via Tribuna, Via Antiche Mura e Via Di Vittorio un inferno”

PER UNO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE NEL RISPETTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE.

Da una mobilità insostenibile ad una rispettosa di salute e ambiente

Il caldo di questa estate rovente ha trasformato in un inferno ancora più letale l’abitare in Via Gargano, Via Tribuna, Via Delle Antiche Mura e Via Di Vittorio. dove si svolge quasi tutto il traffico in entrata e uscita da Manfredonia.

Da tempo Italia Nostra e Manfredonia Nuova denunciano la situazione del traffico urbano non più sostenibile per i cittadini di dette strade, sulle quali oltre ai veicoli privati transitano oltre 60 bus di linea provinciali, regionali e nazionali, cui si aggiungono mezzi pesanti per il trasporto merci, con un inquinamento ambientale, acustico e olfattivo che rende la vita invivibile.

Insomma un vero e proprio attentato alla salute fisica e psichica dei cittadini che vi abitano e lavorano.

Pertanto al fine di vedere rispettato il sacrosanto diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione da tempo abbiamo segnalato la situazione alle amministrazioni e ai commissari che hanno gestito il comune finora e chiesto invano l’adozione di un piano atto a razionalizzare il traffico veicolare cittadino.

Tante sono le possibili soluzioni avanzate a tal fine, ma consapevoli che la diminuzione del traffico e una viabilità vivibile e sostenibile sono intimamente e fortemente connesse all’utilizzo della ferrovia, abbiamo proposto l’implementazione delle corse e l’ammodernamento con l’elettrificazione, che consentirebbe ai cittadini di ridurre di circa il 40 % il tempo di percorrenza da Manfredonia al capoluogo di provincia, viaggiando con tutti i comfort di treni modernissimi come è avvenuto per la tratta Lucera-Foggia, dove lo stesso è diventato il mezzo di trasporto prevalente.

Ora finalmente crediamo sia arrivato il momento per realizzare tutto questo anche a Manfredonia, in quanto possiamo contare sulla provata sensibilità del Sindaco Domenico La Marca verso la salute delle persone e dell’ambiente.

Indi in un quadro di TUTELA DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE SIPONTINA abbiamo fatto richiesta al Sindaco, in qualità di primo responsabile della salute della stessa, di attivarsi urgentemente con gli organi competenti, perché si effettui il monitoraggio ambientale continuo su dette strade.

Infine facciamo notare che in vista dei cambiamenti climatici, di cui il traffico è uno dei maggiori responsabili, il trasporto su “rotaia” ritornerà strategico sia per il trasporto delle persone che per quello delle merci, perciò noi riteniamo che sia inaccettabile la soppressione della ferrovia e il suo smantellamento a favore di bus.

Ancor più lo sarà in una società impoverita e di vecchi quale è destinata a diventare purtroppo, la nostra.

Ovviamente ciò rientra in un ottica di miglioramento della qualità della vita, ma ancor più può diventare il volano di un sviluppo economico di tutto il Gargano nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e culturale.

Manfredonia, 7 settembre 2024 Firme

Italia Nostra Sezione Gargano Terra dell’Angelo Presidente Michele Conoscitore

La Consigliera nazionale di Italia Nostra

Gioia Sforza

Iolanda D’Errico socia di Italia Nostra

nonché Presidente di Manfredonia Nuova