Primo Maggio a Foggia, torna l’appuntamento gratuito a Parco San Felice che unisce musica e impegno sociale e civile

La kermesse inizierà alle 11 e si chiuderà a mezzanotte. Particolarmente nutrita la line up. Sicurezza sul lavoro la tematica lanciata da Cgil, Cisl e Uil

Dopo il successo della precedente edizione, la prima firmata dalla nuova amministrazione comunale, il Primo Maggio a Foggia torna per il secondo anno consecutivo e promette ancora più coinvolgente e travolgente. Il polmone verde della città, Parco San Felice, sarà ancora una volta teatro di un grande evento totalmente gratuito per l’utenza, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggiaed Andrea Infante e Davide Eronia in collaborazione con Puglia Culture e con la partecipazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, che celebra la musica, l’arte, la cultura urbana e il lavoro in tutte le sue declinazioni, dalla grande valenza sociale e culturale.

La line-up unisce talenti locali e grandi nomi della scena nazionale, con un mix di generi e format destinati ad accompagnare e sorprendere gli spettatori per un’intera giornata, dalle ore 11 fino a mezzanotte. Gli ospiti nazionali annunciati saranno infatti MADMAN, uno dei pesi massimi del rap italiano, conosciuto per le rime taglienti, il flow inconfondibile e le collaborazioni con artisti come Gemitaiz, milioni di stream e una fanbase fedelissima; e BORO, ormai diventato un vero pilastro della trap italiana, dallo stile diretto e potente, capace di parlare a una generazione intera. Le sue hit sono diventate inni per il pubblico urban, confermandolo come uno degli artisti più rilevanti e seguiti del panorama italiano. Interessanti e di rilievo anche le proposte locali che si alterneranno sul palco: Marte, Gora, Daviducc, Gabrix, Pocho, Nenot, Michele Romano DJ, Postumi, Gedem, Rolfi, Cobra Ash, Amon sono quelli maggiormente conosciuti.

Lo start alle ore 11, con l’esibizione dei cinque vincitori del contest Primo Maggio Future. A seguire una cover band che proporrà repertorio italiano, e due format: URBAN LEGEND, il format trap ufficiale del Parco Gondar di Gallipoli, che arriva a Foggia con una selezione musicale tutta da ballare. E CRUSH PARTY, il party indie che sta conquistando le notti di Abruzzo e Marche grazie ad atmosfere uniche, energia contagiosa e una selezione musicale che mescola hit alternative e vibrazioni da club (sul palco anche Andrea Infante, frontman dei PiazzaBologna, con oltre 20 milioni di streaming sulle piattaforme digitali). Poi i vari artisti chiamati a succedersi nelle esibizioni in scaletta, presentati da Carlo Baldassini e Alice Rizzi.

Ma ci sarà spazio, ovviamente, per riflessioni e messaggi legati alla Festa del Lavoro.

“Anche quest’anno a Foggia, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, si terrà un’importante manifestazione culturale il Primo Maggio. La festa del Lavoro rappresenta un evento rilevante in un territorio pesantemente segnato da disoccupazione e precariato. Non meno grave il tema della sicurezza sul lavoro, se pensiamo purtroppo all’ultimo incidente mortale che si è verificato qualche giorno fa ad Apricena. Lavoreremo ogni giorno con il Comune di Foggia e le altre istituzioni del nostro territorio per costruire azioni volte allo sviluppo del territorio e restituire dignità al lavoro”, sottolinea Gianni Palma, segretario generale territoriale della Cgil.

“Quest’anno il Primo Maggio focalizza un tema che per la Cisl ha una priorità assoluta: il lavoro sicuro. Da tempo registriamo una vera e propria strage sui luoghi di lavoro, che ha molte concause. Per questo abbiamo chiesto interventi straordinari, come maggiori controlli, premialità per le aziende virtuose, corsi di formazione qualificata, perché è anche un fenomeno culturale che vede le norme esistenti non applicate, come i protocolli per la sicurezza. Precarietà, lavoro nero, irregolarità contrattuale sono le falle negative da eliminare. Per garantire dignità ai lavoratori e al lavoro” le parole di Carla Costantino, segretario generale della Cisl.

“Siamo lieti di essere parte attiva in questa nuova edizione del Concerto del Primo Maggio a Parco San Felice:un evento tradizionalmente teatro di importanti eventi musicali ma anche di spunti di riflessione legati al mondo del lavoro e alla dignità di lavoratrici e lavoratori che, però, quest’annosi situaa pochi giorni dall’ennesimo incidente mortale sul lavoro in provincia di Foggia. Inevitabilmente, perciò, i cardinidi questo Primo Maggio devono essere i temi della lotta alla precarietà, di quello che si deve fare per migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, e per ridare dignità a lavoratrici e lavoratori aumentando stipendi e pensioni minime e introducendo misure efficaci per contrastare l’inflazione”, la riflessione di Luca Maggio, Coordinatore Uil Puglia, sede di Foggia.

“La precedente edizione ha segnato una grandissima partecipazione, ben oltre le nostre stesse aspettative: tantissime e tantissimi giovani, famiglie, una comunità allargata e inclusiva che ha avuto un’opportunità di aggregazione, divertimento, riflessione in un contenitore valorizzato come merita, perché è parte integrante della nostra città” spiega l’assessora Alice Amatore. “Questo successo ci ha spinti ad alzare ancora più in alto l’asticella delle proposte e della qualità, sempre all’insegna della partecipazione attiva, del coinvolgimento, della valorizzazione delle risorse e dei talenti. E siamo pronti a questo nuovo appuntamento, che per noi riveste un’importanza significativa anche e soprattutto per il messaggio che si intende trasmettere: garantire la sicurezza sul lavoro, combattere la precarietà che mina il futuro di generazioni intrappolate in un perenne presente” continua.

“I giovani sono il cuore pulsante della nostra comunità, e meritano attenzioni, opportunità, spazi: il concertone del Primo Maggio è un evento che permette agli adulti di conoscerli e capirli meglio, di essere loro accanto come Amministrazione. Un impegno che garantiamo e garantiremo in futuro con convinzione e determinazione, perché non è per noi immaginabile una città che non sia a misura dei giovani” assicura la sindaca Maria Aida Episcopo.