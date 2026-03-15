Attualità Manfredonia
Primavera solidale a Manfredonia
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🐻🌸 PRIMAVERA SOLIDALE🌸🐻
Il nostro Orsetto CRI si è appena svegliato dal letargo…
e ha portato con sé tantissime Uova Solidali “IL SORRISO DI CIOCCOLATO”!
📍 Vi aspettiamo in Piazza del Popolo tutti i weekend di marzo, sotto il gazebo della Croce Rossa, per scegliere il vostro uovo solidale.
Novità di quest’anno: il “SORRISO SOSPESO”
È possibile donare un uovo ai bambini assistiti dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia.
❤️ È possibile donare un uovo sospeso anche tramite tutte le associazioni che partecipano al progetto
“Primavera Solidale 2026” ❤️
Aiutaci a regalare sorrisi.
INSIEME SI PUÒ FARE TANTO.