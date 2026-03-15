Attualità Manfredonia

Primavera solidale a Manfredonia

Redazione15 Marzo 2026
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🐻🌸 PRIMAVERA SOLIDALE🌸🐻

Il nostro Orsetto CRI si è appena svegliato dal letargo…
e ha portato con sé tantissime Uova Solidali “IL SORRISO DI CIOCCOLATO”!

📍 Vi aspettiamo in Piazza del Popolo tutti i weekend di marzo, sotto il gazebo della Croce Rossa, per scegliere il vostro uovo solidale.

Novità di quest’anno: il “SORRISO SOSPESO”
È possibile donare un uovo ai bambini assistiti dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia.

❤️ È possibile donare un uovo sospeso anche tramite tutte le associazioni che partecipano al progetto
“Primavera Solidale 2026” ❤️

Aiutaci a regalare sorrisi.
INSIEME SI PUÒ FARE TANTO.

Redazione15 Marzo 2026
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