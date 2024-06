Prima storica vittoria di una donna alle Isole Tremiti: Annalisa Lisci sindaca

«Sono onorata ed emozionata di annunciare la nostra vittoria alle elezioni amministrative comunali!»

Esordisce così la neo sindaca Annalisa Lisci, prima donna a ricoprire il prestigioso ed oneroso incarico di governo cittadino.

«Questo risultato è frutto del lavoro e dell’impegno di tutti noi. Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a ciascuno di voi che ha creduto in questo progetto e ha scelto di sostenerlo con il proprio voto. .La vostra fiducia è una responsabilità che prendo molto seriamente. Lavorerò instancabilmente per garantire che la nostra comunità prosperi e che tutti possano sentirsi rappresentati e ascoltati. Insieme, continueremo a costruire un futuro migliore per il nostro bene comune».

Queste le prime dichiarazioni subito dopo lo spoglio che ha visto primeggiare la lista «Progetto Tremiti Bene Comune» e superare di 39 voti il candidato sindaco Roberto Calabrese.

Infatti su 467 aventi diritto, hanno votato 399 elettori pari all’85,44%.

«Grazie di cuore a tutti voi, conclude il sindaco, questa vittoria è solo l’inizio di un percorso che faremo insieme. Con gratitudine, Annalisa».