Prima riunione dei soci del “Gal Gargano Mare”

Il Comune di Manfredonia ha partecipato con grande entusiasmo alla prima riunione dei soci del GAL Gargano Mare, un’iniziativa fondamentale per lo sviluppo integrato e sostenibile del nostro territorio.

Un sentito ringraziamento al Presidente Pasquale Pappalardo e a tutto il team del GAL per la visione e la determinazione nel creare una rete virtuosa tra i Comuni costieri, da Rodi Gargano fino a Zapponeta.

Fare rete significa condividere progetti, risorse e idee per costruire un futuro migliore, più forte e coeso, capace di valorizzare appieno le straordinarie potenzialità del nostro territorio.

Il GAL Gargano Mare sarà infatti un motore strategico per promuovere l’innovazione, sostenere l’economia locale, valorizzare il turismo e le tradizioni, mettendo a sistema le energie di tutte le comunità coinvolte.

«La partecipazione attiva del Comune di Manfredonia a questo progetto è un segnale concreto della nostra volontà di investire nel futuro, valorizzando le eccellenze locali e sostenendo iniziative di crescita economica e sociale», ha dichiarato il Sindaco Domenico La Marca.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile, presente alla riunione, ha sottolineato: «Il GAL Gargano Mare rappresenta un’opportunità strategica per rilanciare l’economia del nostro territorio, promuovere il turismo sostenibile e creare nuove occasioni per imprese e giovani. Manfredonia sarà protagonista di questo percorso di innovazione e sviluppo, lavorando in sinergia con gli altri Comuni per costruire una visione condivisa di crescita».

Il Comune di Manfredonia è pronto a fare la sua parte, con impegno e visione, per cogliere tutte le opportunità che il GAL saprà costruire per il bene della nostra città e di tutta la costa garganica.