Prima di Manfredonia-Città di Mola in campo anche l’Arcivescovo Moscone

Oggi in campo con l’arcivescovo di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo Padre Franco Moscone, Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e il Presidente del Manfredonia Calcio Michele D’Alba per ringraziare i tifosi e le famiglie che hanno contribuito alla raccolta fondi, attraverso la diffusione del calendario 2022 di tutti i settori agonistici, il cui ricavato sarà oggetto di donazioni in favore della Casa Famiglia Speranza, della Casa Famiglia Don Mario Carmone e dell’A.S.D. per Disabili Delfino.

Con la presenza della chiesa e delle istituzioni riceviamo un grande messaggio di pace, di carità, di speranza e soprattutto di volontà di rinascita