Previsioni meteo, c’è la data della prima ondata di caldo africano?

C’è una prima ondata di caldo africano all’orizzonte?

La vede nel suo editoriale IlMeteo.it che scrive “Sebbene la primavera abbia mantenuto un profilo particolarmente dinamico e imprevedibile, i modelli meteorologici internazionali iniziano a intravedere un possibile cambiamento di scenario intorno al 19 o 20 maggio. Una previsione che, però, resta ancora tutta da confermare, e che potrebbe essere soggetta a modifiche nei prossimi giorni”.

Quindi, si sta iniziando a intravedere un possibile passaggio di testimone dal clima primaverile a quello estivo, e l’arrivo di una massa d’aria calda proveniente dall’Africa potrebbe essere proprio la chiave di volta per dare il via all’estate 2025 in Italia.