Presenza di massi sulla strada, chiusa temporaneamente al traffico la SS89 per Mattinata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PUGLIA, ANAS: PER PRESENZA MASSI SUL PIANO VIABILE, CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO, LA SS 89 “GARGANICA” A MATTINATA (FOGGIA)

A causa della presenza di massi sul piano viabile, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 89 “Garganica” al km 138,000, all’altezza di Mattinata (Foggia).

Istituite deviazioni in loco per la viabilità.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.