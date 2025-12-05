Attualità CapitanataMattinata

Presenza di massi sulla strada, chiusa temporaneamente al traffico la SS89 per Mattinata

Redazione5 Dicembre 2025
PUGLIA, ANAS: PER PRESENZA MASSI SUL PIANO VIABILE, CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO, LA SS 89 “GARGANICA” A MATTINATA (FOGGIA)

A causa della presenza di massi sul piano viabile, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 89 “Garganica” al km 138,000, all’altezza di Mattinata (Foggia).

Istituite deviazioni in loco per la viabilità.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

