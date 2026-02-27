[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presentazione del bando “Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”

Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Manfredonia rinnova il proprio impegno verso le nuove generazioni con la seconda edizione del bando “Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”. Un progetto che mette al centro partecipazione, aggregazione e protagonismo giovanile come strumenti concreti per costruire una città più coesa, inclusiva e sicura

Presentazione ufficiale

Mercoledì 5 marzo, ore 17.30

Aula Consiliare, Piazza del Popolo 8

Il bando sarà online dal 6 marzo all’8 aprile su: www.sipuofare.net (sezione Puglia, area Partecipa). I giovani potranno presentare le proprie idee e trasformarle in progetti capaci di generare un impatto positivo sul territorio

Per facilitare la partecipazione sarà attivo uno sportello informativo dedicato, al piano terra del Comune (martedì e giovedì, 16.00–19.00), con supporto e assistenza alla compilazione delle proposte.

Il progetto sarà accompagnato da attività di tutoraggio curate da Cantiere Giovani e Inside MF, per sostenere i ragazzi nel percorso di crescita e realizzazione.

Un’occasione concreta per dare spazio alle idee, costruire responsabilità e rafforzare il senso di comunità. Perché la sicurezza si costruisce anche con la partecipazione consapevole dei giovani