PRESENTAZIONE DEL BANDO PRO.VI.: UN PASSO IMPORTANTE VERSO L’INCLUSIONE SOCIALE A MANFREDONIA

Si è svolta presso l’aula consiliare di Palazzo San Domenico la presentazione del bando PRO.VI., promosso dalla Regione Puglia e rivolto a persone con disabilità grave. L’iniziativa, che fa parte delle progettualità dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta, è stata voluta e promossa a Manfredonia dall’Assessora al Welfare di Comunità e Cultura, Maria Teresa Valente, e ha visto una partecipazione significativa, con la presenza di associazioni locali e cittadini interessati.

All’evento hanno preso parte il Sindaco Domenico La Marca, la responsabile dell’Ufficio di Piano Romina La Macchia, il dirigente dei Servizi Sociali Matteo Ognissanti e Giovanni Papagni, esperto di Servizi Educativi e Sociali, che ha illustrato in dettaglio il bando e risposto alle numerose domande dei presenti. È intervenuto all’incontro Vincenzo Di Staso, Garante delle persone con disabilità del Comune di Manfredonia, che ha sottolineato l’importanza dell’inclusione e dell’accesso a strumenti che favoriscono l’autonomia delle persone con disabilità.

Il bando, parte del programma PRO.VI. e PRO.VI. Dopo di Noi 2024, prevede tre linee di intervento specifiche, volte a promuovere la maggiore autonomia possibile per persone con disabilità grave, attraverso progetti di vita indipendente. Il finanziamento massimo riconosciuto varia dai 15.000 ai 20.000 euro, per progetti della durata massima di 18 mesi, a seconda delle esigenze e della linea di intervento scelta.

Un aspetto cruciale nella costruzione di questi progetti è il ruolo del CERCAT – Centro Regionale di Esposizione Ricerca e Consulenza sugli Ausili Tecnici, che svolge un’importante funzione di supporto tecnico-specialistico. Il CERCAT, che ha sede a Cerignola, aiuta i beneficiari e le loro famiglie nella progettazione e valutazione degli ausili tecnici necessari, individuando le soluzioni più adatte per migliorare l’autonomia della persona. Questi servizi includono consulenze sull’accessibilità e possono essere inseriti nel piano economico del progetto, senza aggravio di costi per il beneficiario, grazie ai finanziamenti disponibili. La referente del servizio, dott.ssa Enrica Colucci, è raggiungibile allo 0885425370 o al 3939601483 oppure via mail: pro.vi@cercat.it.

Le domande per accedere ai finanziamenti potranno essere presentate online dal 7 ottobre al 7 novembre 2024 sulla piattaforma dedicata, previa autenticazione con SPID Livello 2 e presentazione di un’attestazione ISEE valida.

Per maggiori informazioni e supporto nella presentazione della domanda, è possibile rivolgersi anche all’Ufficio di Piano contattando la dott.ssa Saveria Stella, che sarà disponibile il mercoledì e il venerdì mattina al numero 0884/519652.

Durante l’incontro, l’Assessora Valente ha ricordato che è la prima volta che il Comune di Manfredonia organizza un evento di questo genere, evidenziando l’obiettivo di fornire informazioni utili per facilitare l’accesso ai bandi, spesso poco conosciuti. Ha inoltre annunciato che seguiranno altre iniziative simili, sempre orientate a garantire la massima informazione e accesso alle opportunità offerte dalle istituzioni. L’evento è stato un’importante occasione per promuovere l’inclusione sociale e sostenere l’autonomia delle persone con disabilità.