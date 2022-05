Presentazione del bando ‘Cre@attività’

Anche l’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo presenta il bando CRE@ATTIVITA’.

Il desiderio della Chiesa Italiana, nelle sue componenti di Caritas, Progetto, Policoro ed Inecoop (Istituto Nazionale dell’Educazione Cooperativa) è stare accanto in questo periodo di ripresa

L’ideazione del Bando CRE@TTIVITA’ è una delle tante progettualità messe in atto da Caritas Italiana, in particolare questo bando mette a disposizione 1.000.000,00 di Euro per finanziare 50 start-up sul territorio nazionale, senza precludersi di strutturare altre iniziative simili nel futuro.

Ad ogni star-up vincitrice del bando sarà dato un contributo massimo di Euro 20.000,00 a fondo perduto che prevede la copertura dei 2/3 dell’idea progettuale.

Sono ammissibili tutti i codici ateco ad eccezione di attività economiche di gioco d’azzardo, pornografia, organismi geneticamente modificati (“OGM”), produzione e commercio di tabacco, bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, fabbricazione e commercio di armi e munizioni, ricerca e/o sviluppo di applicazioni, programmi o soluzioni elettroniche finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi o che siano destinati a permettere l’accesso illegale a reti elettroniche di dati o a scaricare illegalmente dati elettronici.

Sono ammissibili nel contributo a fondo perduto tutte le spese relative ad acquisto di attrezzature ed arredi (anche usati se autorizzati), ristrutturazione, canoni di locazione comprese caparre, software, dispositivi, materie prime, premi assicurativi, spese per il personale, il tutto comprensive di IVA.

La domanda di presentazione dell’idea progettuale va redatta sulla piattaforma https://creattivita.caritas.it/ entro e non oltre il 30 Giugno 2022.

Sarà stilata graduatoria secondo la valutazione prevista nel bando ed i vincitori saranno chiamati a svolgere un percorso formativo di 40h sul “fare impresa” vincolante all’erogazione del contributo. Al termine del tutto sarà affidato un tutor per la gestione e la rendicontazione.

Per informazioni sul Bando e formulazione della domanda è possibile richiedere un appuntamento per consulenza ed assistenza a diocesi.manfredonia@progettopolicoro.it

Prof. Massimiliano ARENA

Tutor Diocesano del Progetto Policoro