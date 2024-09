Presentata la 7a edizione della Re Manfredi Run 2024

📍Oggi, nell’aula consigliare, il sindaco Domenico la Marca, il Consigliere Delegato allo Sport Nicola Mangano, la consigliera Paola Leone e la consigliera Antonietta D’Anzeris, hanno partecipato alla cerimonia di presentazione della 7^ edizione della Re Manfredi RUN 2024, tappa del CorriPuglia 2024 e Trofeo Grand Prix, ideata e organizzato dalla Asd Manfredonia Corre nella fantastica location del porto turistico Marina del Gargano.

In occasione della 7^ edizione della Re Manfredi RUN 2024, per garantire una maggiore sicurezza la partenza( domenica 29/09 ore 9.00) sarà divisa in griglie in base ai tempi personali.

Le griglie saranno disposte in base al seguente ordine:

Top Runners: Atleti con tempi sotto i 38′ sui 10km Atleti con tempi da 38′ a 45′ Atleti con tempi da 45’01” a 55′ Atleti con tempi da 55’01” a 1h05′ Atleti con tempi da 1h05’01” a OLTRE Iscritti alla 10 km NON COMPETITIVA Iscritti alla 5km FAMILY RUN

Grazie anche a questi eventi sportivi domenica la nostra città sarà “invasa” da tanti atleti con le rispettive famiglie, circa 1500 gli atleti iscritti.

La Manfredonia sportiva che ci piace!