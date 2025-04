[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prende ufficialmente il via il processo di assunzione del personale delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di Troia e San Nicandro Garganico, che passeranno sotto la gestione pubblica della ASL Foggia. In questi giorni, l’Azienda Sanitaria Locale sta convocando i professionisti delle due RSA, per l’immissione in servizio che partirà il 16 maggio 2025, in modo da garantire la continuità assistenziale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

IL PASSAGGIO ALLA GESTIONE PUBBLICA

Il provvedimento garantirà continuità assistenziale agli ospiti delle RSA e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con quanto stabilito dal Consiglio Regionale della Puglia (art. 26 della Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2024), che ha deliberato il passaggio di gestione dalla Fondazione San Raffaele alla ASL Foggia.

In tutto 74 i lavoratori di diverse figure professionali passati alle dipendenze di ASL Foggia:

31 in servizio presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di San Nicandro e 43 per Troia.

“ASL Foggia – dichiara Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia – è pronta ad assumere la gestione diretta delle due RSA. Gli uffici stanno ultimando gli step necessari all’internalizzazione, con la sottoscrizione dei contratti di lavoro con tutto il personale interessato”.

Si tratta di un passo importante per rafforzare il sistema socio-sanitario del territorio, con un’attenzione particolare alla presa in carico delle fasce più fragili della popolazione. La gestione pubblica rappresenta una garanzia di qualità, trasparenza e stabilità per i servizi assistenziali rivolti agli anziani e alle persone non autosufficienti oltre che alla salvaguardia dei lavoratori.