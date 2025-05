[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Premio Chiara Lubich: la Diocesi di Manfredonia tra i protagonisti

In occasione della XV edizione del Premio “Chiara Lubich – Manfredonia Città per la Fratellanza Universale”, sarà conferito un riconoscimento a padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo, per l’impegno costante, personale e comunitario, nella realizzazione dell’iniziativa internazionale “Il sogno di un Mediterraneo della Fraternità”.

La cerimonia si terrà domenica 4 maggio, a partire dalle ore 9, e sarà aperta alla cittadinanza.

Un appuntamento significativo per condividere valori di fraternità, dialogo e solidarietà.

La comunità è invitata a partecipare.