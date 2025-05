Premio alla carriera al Prefetto Michele di Bari, la consegna del Leone d’oro nel senato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lo scorso 9 Maggio si è svolta nella prestigiosa cornice del Senato della Repubblica Italiana la cerimonia ”Riconoscimento al Merito per le Eccellenze Italiane per la Pace e lo Sviluppo Economico”, evento promosso dal Gran Premio Internazionale di Venezia. A presiedere l’evento il Dott. Sileno Candelaresi, Presidente del Leone d’Oro, e la Vice Presidente Dott.ssa Luz Adriana Sarcinelli, che hanno accolto relatori e premiati per una giornata dedicata all’eccellenza italiana in ambito culturale, imprenditoriale, medico, sociale e sociale.

Tra i premiati più prestigiosi il Premio alla carriera al Prefetto Michele di Bari, Prefetto di Napoli ed originario del Gargano.