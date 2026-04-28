Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all’8 maggio 2026: Stella, Eduardo e il piano segreto

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La settimana dal 4 all’8 maggio 2026 di Un Posto al Sole si preannuncia come una delle più movimentate degli ultimi mesi. A Palazzo Palladini si intrecciano sentimenti contrastanti, piani segreti e tensioni familiari che rischiano di esplodere da un momento all’altro.

Le scelte dei protagonisti, spesso dettate da emozioni difficili da controllare, aprono scenari imprevedibili e mettono alla prova legami che sembravano ormai consolidati. Cosa accadrà tra Anna e Alberto dopo i giorni trascorsi insieme? Quali conseguenze avrà il piano di Stella? E come reagirà Marina di fronte al ritorno di Greta? Scopriamolo insieme.

Stella, Eduardo e il piano segreto: alleanze pericolose e sentimenti che complicano tutto

La settimana si apre con un nuovo strappo tra Stella ed Eduardo. Dopo l’ennesimo rifiuto, duro e umiliante, la ragazza decide di schierarsi apertamente con lo zio e con il fratello, convinta che sia l’unico modo per ritrovare un ruolo e una direzione. La sua scelta, però, la trascina in un gioco molto più grande di lei, perché Angelo, all’insaputa di Eduardo, tenta di portare avanti il piano concordato con Stella e Rino per colpire Palazzo Palladini. È un intreccio che rischia di sfuggire di mano a tutti, soprattutto perché Stella agisce spinta da un misto di rabbia, delusione e desiderio di riscatto.

Nel frattempo, Gianluca scopre che il padre non gli ha raccontato tutta la verità. La rivelazione lo destabilizza e lo porta a chiudersi in sé stesso, riaprendo ferite che sembravano rimarginate. Il suo malessere non passa inosservato, soprattutto agli occhi di Alberto, che teme una possibile ricaduta e si ritrova a fare i conti con il senso di colpa.

Parallelamente, il racconto doloroso del fratello di Anna avvicina ancora di più la donna ad Alberto. I due, dopo i giorni trascorsi insieme, sentono crescere un sentimento che li sorprende e li spaventa allo stesso tempo. Ma un incontro inatteso rischia di incrinare tutto, riportando a galla dubbi e paure che nessuno dei due aveva davvero superato.

Cristina tra Leo, Greta e Marina: tensioni familiari e gelosie che esplodono

Mentre a Palazzo Palladini si muovono piani segreti, un’altra storia prende forma attorno a Cristina, sempre più determinata a riavvicinarsi a Leo. La ragazza non accetta la decisione del padre di farle cambiare scuola e chiede aiuto a Greta, convinta che solo lei possa far cambiare idea a Roberto. La scelta di coinvolgere l’ex compagna del padre apre un nuovo fronte di tensione, perché Marina, già turbata dal ritorno di Greta, vive questa vicinanza come una minaccia. La gelosia cresce, alimentata dalla sensazione che Roberto stia concedendo troppo spazio alla sua ex.

Roberto, dal canto suo, cerca di mantenere il controllo della situazione e di proteggere Cristina, ma la sua fermezza non fa che aumentare i contrasti. Greta, pur cercando di muoversi con delicatezza, diventa inevitabilmente il fulcro di un conflitto che coinvolge tutti.

Intanto, Guido e Mariella tentano di fare da pacieri tra Massaro, Gerry e Bice. Il pranzo organizzato per riportare serenità parte nel peggiore dei modi, ma l’atmosfera si alleggerisce grazie allo champagne, lasciando intravedere una possibilità di riconciliazione.

Raffaele, Ornella e i nuovi equilibri ad Un Posto al Sole: segreti, paure e scelte inattese

In parallelo, cresce la sintonia tra Vanni e Ornella, mentre Raffaele decide di sorprendere la moglie con un gesto affettuoso. Tuttavia, i suoi piani vengono stravolti quando si ritrova coinvolto nei lavori urgenti a Palazzo insieme a Renato e Otello, proprio mentre quest’ultimo sta valutando una decisione che potrebbe cambiare la sua vita.

La settimana si fa ancora più intensa quando Manuela mostra una determinazione nuova nel tentativo di recuperare il rapporto con il padre. La sua volontà di ricostruire un legame spezzato apre un percorso emotivo complesso, che potrebbe portare a rivelazioni inattese.

Nel frattempo, un incubo di Serena riporta alla luce una verità sconvolgente, destinata a influenzare le prossime puntate. È un momento che scuote profondamente la donna e che potrebbe avere ripercussioni su tutta la famiglia.

La tensione cresce anche sul fronte di Cristina, sempre più in conflitto con il padre. Marina osserva con crescente inquietudine la vicinanza tra Roberto e Greta, temendo che il passato possa tornare a occupare uno spazio troppo grande nella loro vita.