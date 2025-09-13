[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Premio Adriatico 2025: due manfredoniane tra i premiati

Saranno premiate anche due manfredoniane alla settima edizione del Premio Adriatico – Un mare che unisce, in programma il 5 ottobre 2025 a Fossacesia (CH).

Il prestigioso evento, che celebra le eccellenze delle sette regioni italiane affacciate sull’Adriatico, insieme a quelle delle nazioni della sponda opposta, si propone di creare una rete nazionale e internazionale di professionisti che, attraverso le proprie opere, contribuiscono a diffondere il vero significato dell’arte in tutte le sue sfaccettature. Per l’edizione 2025, saranno premiate due manfredoniane: Anna Rita Caracciolo, nella sezione Cinema, e Barbara Prencipe, per la categoria Imprenditoria.