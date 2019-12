Premiati con attestati d’idoneità all’esercizio della professione di tatuaggio e piercing

Manfredonia, brillante successo agli esami sostenuti dagli undici allievi partecipanti al Corso per il conseguimento dell’attestato d’idoneità all’esercizio della professione di Tatuaggio e Piercing (come da delibera Regione Puglia n.1997/2002) il corso autorizzato dalla A.S.L. FG prot.N°0100496 del 09.11.2019, organizzato dall’ente nazionale di promozione sociale CIVILIS Confederazione Europea, presieduta dal Presidente Nazionale Giuseppe Marasco in stretta collaborazione con ART TATTOO by Gino Scuro.

Gli allievi iscritti dopo aver frequentato lezioni teoriche – pratiche hanno sostenuto l’esame finale di fronte alla Commissione Esaminatrice del Corso composta dal Presidente di commissione il dott. Raffaele Angelillis, con i componenti Dott. Michele Fusillo, Dott. Claudio P. Muscatiello, geom. Luigi Scuro, dott.ssa Giulia La Torre, gen. Giuseppe Marasco, dott. Fabiano Leonardo Muscatiello. Gli allievi promossi e premiati sono: Flora Bozza, Giulia Puopolo, Gennaro de Leo, Maria Cappetta, Maria Guidone, Sara Lolo, Giuseppe Scirtuicchio, Irene De Mita, Paola Gervasio, Giuseppe Zerulo e Gianluca Borgia (Foto allievi e docenti) Durante la consegna degli attestati il Presidente Giuseppe Marasco nel suo intervento ha dichiarato:” Il tatuaggio è una delle più antiche forme di espressione artistica dell’uomo, altamente diffusa e culturalmente significativa. Pur con conoscendo con esattezza le motivazioni per cui il tatuaggio abbia da sempre suscitato un così forte fascino sugli uomini è certo che il gesto di incidere sulla propria pelle un segno è indissolubilmente legato all’atto primario di fare arte, con qualunque strumento.” Con un particolare ringraziamento a tutti i docenti del Corso, ma in particolare rivolgendosi a tutti gli allievi promossi MARASCO ha detto.

“L’abilità del Tattoo Artist consiste nell’avere una mano ferma e sicura ed una particolare attenzione al disegno ed alle sfumature; il fattore che li caratterizza poi è il trovare ispirazione nel mix tra sangue e inchiostro dal quale deriva l’esito e la riuscita dell’intero progetto. Basterà osservare le immagini che ho scelto in questo articolo per cogliere la delicatezza del tatuaggio che si trasforma inevitabilmente in opera d’arte, opere che non restano con l’artista ma vivono in altri luoghi, lontani da chi li ha creati. Ogni disegno risulta, perciò, essere un pezzo unico, un frammento di anima dell’artista che si trasferisce in un’altra persona sottolineandone un personale sentire che non potrà mai essere copiato ma solo interpretato. Quando si presta il proprio corpo per imprimervi su un tatuaggio diventiamo delle “tele umane” al servizio dell’artista, siamo la sua tela appunto.. un supporto sopra il quale egli esprime il suo genio. I tatuaggi quindi sono arte. I tatuaggi sono arte perché c’è creatività, studio, abilità, inventiva, passione e fatica. Sono arte perché i tatuatori sono degli artisti esperti, abili disegnatori e pittori che creano, plasmano e trasformano la pelle. Artisti contemporanei che silenziosamente introducono l’arte nella vita. Sono arte perché emozionano “.

Gino Scuro.