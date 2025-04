[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prefettura di Foggia: stoppate le revoche dei permessi di soggiorno. Al lavoro i Verdi



Dopo la messa in onda del servizio di “striscia la notizia” sulla situazione degli immigrati in provincia di Foggia in cui per una marca da bollo si stava rischiando di mandare a casa migliaia di lavoratori stagionali, è necessario che Europa verde – Verdi di Capitanata faccia chiarezza sulla vicenda.



A mezzo dell’avvocato Innocenza Starace, nostro portavoce provinciale, siamo intervenuti già alla fine di marzo attraverso una richiesta in autotutela al prefetto di Foggia, specificando che la mancanza dell’apposizione del bollo sulla richiesta di concessione del permesso di soggiorno, non costituiva una violazione penale ma una semplice violazione tributaria, ed in quanto tale sanabile.



Dopo il confronto avvenuto, grazie al vescovo di Manfredonia padre Franco Moscone, tra la nostra portavoce ed il prefetto di Foggia dottor Greco, è stato possibile risolvere l’incomprensione della norma effettuata dagli uffici della Prefettura.



Infatti la stessa autorità di governo sta aspettando di conoscere dall’agenzia delle entrate come risolvere la violazione tributaria e, di conseguenza, sanare l’irregolarità.



In buona sostanza, già oggi, la Prefettura è tornata indietro sulle sue determinazioni e i 4.000 lavoratori extracomunitari e le aziende agricole che li assumono sono salve.



In questo momento di crisi per l’agricoltura, dovuta ai cambiamenti climatici, con la siccità e la scarsità idrica negli invasi, siamo fieri di aver risolto questo problema.



Lorenzo Gagliardi

Coportavoce Europa Verde – Verdi di Capitanata