Meteo
Possibile ritorno del grande caldo!
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Possibile ritorno del grande caldo!
Dopo le correnti di maestrale, che soffieranno fino al 23 agosto portando freschezza in Italia, i modelli meteorologici, secondo MeteoLive, iniziano a divergere, creando due scenari affascinanti e contrastanti per la fine del mese.
Il modello GFS, ad esempio, traccia una linea di tendenza che vede il prepotente ritorno dell’anticiclone africano.
Caldo intenso su tutto il Centro-Sud, dove le temperature potrebbero tornare a superare i 35°C, mentre al Nord il caldo si manterrebbe più moderato.
Dall’altra parte, il modello ECMWF ha una visione completamente diversa.