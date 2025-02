[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

POP GUN: Il 28 Febbraio la finale per premiare la canzone inedita più bella

Il prossimo 28 Febbraio, dalle 19.30 in Largo Diomede a Manfredonia, si terrà la finalissima di POP GUN, l’evento musicale organizzato da POP Officine Popolare al termine di BeatRiGeneration, il progetto che intreccia creatività e formazione. Durante la serata ascolteremo i brani inediti dei giovani aspiranti artisti e musicisti che, dopo un lungo ed interessante percorso di formazione, giungono sul palco per esibirsi con i propri lavori artistici. Un racconto in musica, tra arte e talento, opportunità e creatività

POP GUN l’evento finale di un percorso creativo!

Con Beat Rigeneration. tantissimi giovani artisti locali hanno avuto modo di approfondire la formazione su Vocal Choacing, Scrittura creativa, song writing, beat mktg e diritti d’autore, con la collaborazione di esperti professionisti, del MAD MUSIC ARTDOING di Mattinata e del DAM Accademia Musicale di Manfredonia.

Il progetto – elaborato e promosso da POP Officine Popolari e finanziato nell’ambito dell’Avviso regionale “Puglia Capitale Sociale 3.0” – culminerà con la pubblicazione dei brani prodotti e l’evento live del 28 febbraio, che celebrerà una straordinaria avventura.

Una Comunità che Rinasce con la Musica

“BeatRiGeneration è molto più di un progetto musicale: è uno spazio dove la creatività si trasforma in opportunità e nel quale ragazze e ragazzi possono riscoprire il coraggio della condivisione e della bellezza,” spiega Saverio Mazzone, presidente di POP Officine Popolari. “Con la musica, vogliamo dare voce a una nuova generazione che racconti il nostro territorio, lo vivifichi e lo rinnovi. Creando una nuova scena.”

Gli artisti saliranno sul palco di Largo Diomede il prossimo venerdì 28 Febbraio , a partire dalle ore 19.30, per far ascoltare le proprie opere, appena pubblicate su Spotify e sulle principali piattaforme musicali. Gli artisti saranno valutati da una giuria di Giornalisti di tutte le testate giornalistiche locali, da una giuria tecnica e dalla giuria popolare, che si esprimerà con una preferenza sulla pagina Facebook di Pop Officine Popolari.

Ospite della serata Gabrix Graffio, che ci farà ascoltare alcuni dei suoi brani più conosciuti.

Pop Gun è inserito nel cartellone ufficiale della 71^ edizione del Carnevale di Manfredonia, la storica manifestazione organizzata dal Comune e coordinata, questa ‘anno, da un ATS guidata dalla P.A.S.E.R. e presieduta da Matteo Perillo.