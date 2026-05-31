Meteo
Ponte 2 giugno: finisce il dominio del maestrale
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👉🏼 PONTE 2 GIUGNO: FINISCE IL DOMINIO DEL MAESTRALE.
🌬️ Rotazione dei venti da sud/ovest con il rinforzo del libeccio già dalla tarda serata di oggi domenica 31 Maggio. Resteremo in un contesto ampiamente anticiclonico con tanto sole e poche nuvole per tutto il ponte festivo.
🌡️ Tuttavia le temperature andranno aumentando su tutta la regione con aumento dell’umidità e di conseguenza del caldo che non sarà eccessivo, ma si farà sentire di più rispetto ai giorni passati.
🌦️ Occhio a mercoledi, quando un fronte freddo in quota scivolerà velocemente sulla regione, portando qualche temporale, abbassamento termico e ritorno dei venti di settentrionali.
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