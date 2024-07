Polizia penitenziaria di Foggia intercetta 1 kg di hashish destinato a essere spacciato nella casa circondariale

A darne notizia, il responsabile regionale della FP CGIL Gennaro Ricci. “Controlli effettuati con non poche difficoltà, considerate le poche unità in servizio”

Ancora un colpo messo a segno dal Reparto di Polizia penitenziaria di Foggia. Intercettato circa 1 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in dieci panetti, pronta per essere spacciata all’interno della Casa circondariale. La sostanza è stata trovata a seguito di minuziosi controlli eseguiti nella mattinata odierna all’Interno del muro di cinta, prima delle attività quotidiane della popolazione detenuta. Le operazioni sono state organizzate a seguito dell’avvistamento, da parte dell’ agente addetto al servizio di sentinella, di un drone che, nella tarda serata di ieri, sorvolava insistentemente sugli spazi detentivi. I controlli, iniziati già ieri sera con non poche difficoltà, considerate le poche unità in servizio, sono continuati stamattina in modo più serrato, consentendo l’ottimo risultato raggiunto.

Un plauso alla polizia penitenziaria che, seppure impiegata in turni di lavoro massacranti e con poche unità in servizio, ha inferto un duro colpo a chi continua a delinquere anche tra le sbarre.

Un ulteriore importante risultato che si aggiunge a quelli ottenuti negli ultimi mesi e che hanno portato a molteplici rinvenimenti di droga e telefoni cellulari.