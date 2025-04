[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Playout Serie C, le gare del Foggia

La Lega Serie C ha comunicato le date e gli orari delle due gare che coinvolgono Foggia e Messina per il Playout del girone C.

Messina-Foggia si giocherà in Sicilia sabato 10 maggio alle ore 15. Il ritorno allo Zac si giocherà sabato 17 maggio, sembre alle ore 15.