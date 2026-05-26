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Più pulita e più bella: i volontari hanno ripulito le aree verdi di Orsara

Circa 60 persone, domenica 24 maggio, hanno partecipato all’evento sull’amore per la natura

Raccolti circa 40 bustoni di rifiuti in aggiunta a bici abbandonate, pneumatici, materassi, piastrelle

Coordinamento di ERA-Protezione Civile, partecipazione anche di Comune e dell’azienda dei rifiuti

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Hanno completamente ripulito diverse aree verdi di Orsara di Puglia, recuperando circa 40 grandi bustoni di rifiuti, in aggiunta a materiali ingombranti come biciclette abbandonate, pneumatici, materassi, piastrelle. Domenica 24 maggio, circa 60 persone tra volontarie e volontari di tutte le età, coordinati da ERA Associazione dei Volontari di Protezione Civile di Orsara, sono stati protagoniste dell’evento conclusivo del progetto denominato “Persone straordinarie, amanti della natura, tra la gente comune”.

Un progetto che il 15 e il 23 maggio è stato caratterizzato da altre due giornate d’impegno, specificamente dedicate alle alunne e agli alunni delle scuole, sui temi della Legalità con la collaborazione dell’avvocata Ester De Michele, e sulle esercitazioni di prevenzione sui fattori di rischio con l’ausilio dell’associazione nazionale Finanzieri d’Italia sezione di Foggia.

Durante la giornata di domenica 24 maggio, oltre all’attività di recupero e raccolta dei rifiuti per liberare le aree verdi, sono stati attivati stand informativi sulle attività di protezione civile ed è stata effettuata una dimostrazione sulla prevenzione antincendio grazie all’ANFI Foggia. Associazioni e Comune di Orsara di Puglia, anche nell’ambito della Rete dei Comuni Sostenibili, si sono unite nell’ultima giornata per produrre un impegno straordinario. Oltre ad Era (presente anche le sezioni di Foggia e Cinque Reali Siti oltre naturalmente a quella di Orsara), hanno dato il proprio contributo di collaborazione e partecipazione fattiva Medtraining, CISA (Coordinamento Italiano Sicurezza Ambientale), ANFI Foggia, i Vigili del Fuoco, ANVVFC delegazione di Orsara di Puglia, AVIS Orsara, Masseria Monte Preisi, Tecneco, Forza della Natura, San Michele, Smile Animation & Creation. Assieme a tutte queste associazioni, c’erano inoltre i sodalizi culturali del Complesso Bandistico Santa Cecilia Città di Orsara di Puglia, la Pro Loco Orsara di Puglia, Orsa Maggiore, Wild Cult, Holladura, Azione Cattolica di Orsara di Puglia, la Confraternita Santa Maria delle Grazie.

Grande soddisfazione è stata espressa da Antonio Di Biccari (ERA- Protezione Civile Orsara): “Una menzione speciale spetta al volontario più piccolo di Orsara di Puglia (FG), Aldo Acquaviva, un bambino di soli 7 anni che ha trascorso la mattinata di domenica al servizio della sua comunità. Un grande esempio per tutti noi. Tutta la Comunità ha partecipato con grandissimo entusiasmo, dando un segnale concreto di cura e rispetto per il nostro territorio. Abbiamo ripulito alcune aree verdi, presto organizzeremo altre giornate ecologiche per estendere il nostro impegno anche ad altri siti nel territorio di Orsara”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Orsara di Puglia, Mario Simonelli: “Ringrazio tutte le associazioni, sia quelle orsaresi sia le realtà di tutta la provincia di Foggia e del capoluogo intervenute. La giornata di domenica e le due che l’hanno preceduta sono state davvero meravigliose e ricche di significati, con un senso civico e una collaborazione di comunità che rappresentano un patrimonio straordinario e fondamentale per Orsara di Puglia. Grazie di cuore a tutti”.