“Più D prima”: la campagna abbonamenti del Manfredonia Calcio

“Più D Prima”. E’ il claim della campagna di promozione abbonamenti del Manfredonia Calcio per il campionato 2024/2025 partita in queste ore.

Rinnovata la partnership con il circuito nazionale TicketOne, sarà possibile prenotare facilmente ed acquistare gli abbonamenti per i match al “Miramare” con prezzi accessibili e riduzioni del 50% per donne, Under 14 e Over 75.

PREZZI PER SETTORE:

– TRIBUNA CENTRALISSIMA € 320

– TRIBUNA BLU-GIALLA € 240

– GRADINATA EST € 140

– CURVA SUD €100

Prezzi ridotti per settore (Donne, Under 14, Over 75):

– TRIBUNA BLU-GIALLA € 150

– GRADINATA EST € 80

– CURVA SUD € 50

Nei prossimi giorni tutte le informazioni relative alle modalità di prenotazione e sottoscrizione, anche al botteghino dello stadio.

Per ogni abbonamento una sciarpa del Manfredonia Calcio in omaggio.