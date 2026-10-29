Vieste
Pippo Pelo e Adriana del Pippo Pelo Show al Capocanario di Vieste
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Sabato 31 ottobre il Capocanario si fa, e si balla fino a tardi.
Dalle 17:30 l’Area Kids, con mascotte, balli e tanto divertimento per i più piccoli.
Dalle 20:00 La Grande Tavolata, con area food, drink e musica dal vivo.
Dalle 23:00 tutti in pista con Pippo Pelo e Adriana del Pippo Pelo Show, insieme ai DJ e all’animazione di Étoile de Paris: dagli anni ’70 alla dance, fino al reggaeton.
Sabato 31 ottobre
Marina Piccola, Vieste